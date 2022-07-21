ЕЦБ поднял базовую ставку до 0,5% впервые за 11 лет

Европейский центральный банк поднял базовую ставку впервые за 11 лет. Показатель вырос на 50 базисных пунктов, до 0,5%, передает телеканал «Известия». Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию в еврозоне. Кроме того, в ЕЦБ не исключили дальнейшего повышения базовой процентной ставки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.