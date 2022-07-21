Банковская операция: как из пасти медведя доставали сгущенку
Банковская операция: как из пасти медведя доставали сгущенку
2022-07-21 18:31:29
2022-07-21 18:31:29
2022-07-21 18:31:29
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Раненый хищник пришел в поселок Диксон за помощью
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Фото: t.me/radionovasg
В поселке Диксон Красноярского края московские специалисты спасли белую медведицу, в пасти которой застряла консервная банка. Как проходила операция – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Росприроднадзор
Белая медведица, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки, сама вышла к людям 20 июля. Она была сильно истощена
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Фото: ТАСС/Росприроднадзор
Животное ходило по всему поселку в поисках помощи. Один из местных жителей попробовал помочь медведице, но у него ничего не получилось
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Фото: Росприроднадзор
Администрация поселка обратилось к специалистам – на помощь хищнику вылетели ветеринары из Москвы
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Фото: Росприроднадзор
Из-за непогоды вылет на остров задерживался
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Фото: t.me/radionovasg
Специалисты прибыли в поселок 21 июля
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Фото: t.me/radionovasg
Дальше все происходило очень быстро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
За 10 минут ветеринары обездвижили животное
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Фото: ТАСС/Пресс-служба «Норникель»
Удалили застрявшую банку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Медведице обработали язык, на котором обнаружилось множество порезов
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Фото: ТАСС/Росприроднадзор
Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий за работой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
После операции за раненым животным немного понаблюдают и отвезут в естественную среду обитания с запасом рыбы - пока охотиться медведице будет сложно из-за истощения
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Фото: t.me/radionovasg
«Самка порядка двух лет, худая, немножко обезвоженная. Язык поврежден, но скорее всего восстановится, потому что основная мышца не затронута, только кожа на поверхности повреждена», - рассказал Михаил Альшинецкий. Спасенную медведицу назвали Монеточка
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