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Не бери газ — жги уголь

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач — о том, как ЕК послала черную метку зеленым принципам
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Еврокомиссия собирается ввести добровольно-принудительное сокращение потребления газа на 15% до конца предстоящего отопительного сезона — до марта 2023 года включительно. Все страны — члены ЕС должны до конца сентября представить свои национальные планы, каким образом эти цели будут достигнуты и затем каждые два месяца рапортовать в Брюссель об успехах. Всего 15 лет понадобилось ЕК для того, чтобы довести европейскую энергетику, которую они взялись реформировать под лозунгами «устойчивости, безопасности и конкурентоспособности», до экстремальных цен, угрозы физического дефицита зимой и директивного распределения энергоресурсов.

План под названием «Береги газ ради безопасной зимы» был опубликован ЕК 20 июля. И дата, судя по всему, выбрана не случайно. Накануне завершения плановой ежегодной профилактики на газопроводе «Северный поток» и сопредельных системах. Как известно, за месяц до ее начала «Газпром» был вынужден сократить транспортировку газа по этой магистрали до 40% от проектной мощности из-за запрета Ростехнадзора эксплуатировать несколько газоперекачивающих агрегатов на головной станции «Северного потока», произведенных группой компаний Siemens. Причиной послужил тот факт, что турбина, отправленная «Газпромом» на завод Siemens в Канаде для проведения обслуживания и ремонта еще в феврале, не вернулась из-за санкций, введенных Оттавой.

В результате серии унизительных переговоров Берлину удалось убедить канадцев смягчить санкции, вернуть турбину в Германию, чтобы та могла ее отправить в Россию для установки на КС «Портовая». Но одновременно многие высокопоставленные политики и чиновники в ЕС стали разгонять медиаволну. Дескать, Москва захочет наказать европейцев и не станет возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после окончания профилактики. Сами придумали, сами поверили.

Газ же после завершения всех необходимых работ прекрасно пошел, в объемах, примерно соответствующих тем, что транспортировались по двум ниткам трубопровода с середины июня. Разумеется, о возобновлении работы на проектном уровне и речи не шло. Так как причины, приведшие к ограничению поставок по «Северному потоку», до сих пор не устранены. Турбина где-то в пути. Но никаких документов и тем более гарантий обслуживания остальных агрегатов «Газпром» от компании Siemens пока так и не получил. И если эта проблема не будет решена, нельзя исключать дальнейшего сокращения прокачки по «Северному потоку». О чем на днях и сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

Но, вместо того чтобы разбираться с реальными проблемами газоснабжения, которые вызваны политическими действиями Евросоюза и отдельных стран, вроде канадских санкций, решения ряда правительств не оплачивать газ в рублях или даже введения законодательных запретов на импорт российского топлива, как это сделали Литва и Латвия, Брюссель собрался еще сильнее закрутить гайки в сфере потребления. И это при том, что, по нашим оценкам, в первом полугодии на фоне экстремального роста цен спрос на импортный газ в Европе, включая Великобританию, упал почти на 34 млрд куб. м, или на 14% по сравнению с первой половиной 2021-го. Средняя цена на газ на спотовых площадках в ЕС превысила $1100 за 1 тыс. куб. м, что почти в четыре раза выше, чем годом ранее. И это далеко не предел — так, за первые три недели июля средняя цена на нидерландской площадке TTF составила около $1770, что на 50% дороже, чем в июне, и больше, чем средняя цена в рекордном на сегодняшний день месяце — марте 2022 года.

Тем не менее резон у документа ЕК есть, и серьезный: замаскировать чрезвычайными обстоятельствами тренд на рост выбросов СО2 в Евросоюзе вследствие увеличения использования таких, более карбоноемких, энергоресурсов, как уголь и мазут. Еще в прошлом году в ЕС на 15% выросло потребление угля. В нынешнем эта траектория усиливается не по дням, а по часам, нарушая все «зеленые» установки энергетической и климатической политики Брюсселя и срывая цели по сокращению эмиссий парниковых газов. Так как сжигание каменного угля на единицу энергии производит примерно в 1,5 раза больше выбросов CO2, а доморощенного для многих стран Европы бурого — в три раза. Не говоря уже о мелких загрязняющих частицах и зольных отвалах.

Однако в новом плане Еврокомиссия официально разрешает переключение с газа на уголь и нефтепродукты. Со всеми оговорками, что это временно и только в крайнем случае. Но фактически это именно черная метка экологическим принципам, к которым европейцы последние десятилетия склоняли весь мир. И не далее как прошлой осенью в Глазго требовали от Индии и Китая взять на себя обязательства по отказу от использования угля.

Но оказалось, что ради борьбы с российским газом (в чьих интересах, это отдельный вопрос) на европейском рынке у Брюсселя нет красных линий. И даже битва за климат отодвигается на второй план.

Автор — заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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