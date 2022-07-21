Cильнейшие парусные команды продолжат борьбу на втором этапе серии Tenzor International Cup 2022

С 21 по 24 июля сильнейшие яхтсмены из России, Сербии, Белоруссии и Германии продолжат борьбу во втором этапе всероссийской серии парусных регат — открытого кубка Tenzor International Cup 2022. Базой соревнования станет современный подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club.

Турнир проходит при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и титульного партнера Tenzor Consulting Group. Благодаря партнерству с фондом «Росконгресс» и его спортивной клубной платформой Roscongress Sport Club серия Tenzor International Cup 2022 получила новый статус: мероприятие пройдет в рамках спортивной клубной программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). ВЭФ является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового сообщества в самых разных сферах деятельности — от экономики и инвестиций до культуры и спорта.

22 команды в заявке второго этапа. Первый этап серии Tenzor International Cup 2022, который с успехом прошел в начале июня, собрал на старте 19 команд и около сотни опытных и титулованных яхтсменов, призеров международных соревнований, олимпийцев и действующих чемпионов страны. Тройку победителей составили команды «Русские богатыри» (Россия), ZIDart Sailing Team (Сербия), Russo Trans (Россия). В десятку лучших попали экипажи Eyed Mushrooms, Tenzor Sport, Hubex/ELF, Tenzor Legal, Kalina Racing Team, RUS7 и Belka Sailing Team. На второй этап заявки подали 22 команды, среди которых появились новые претенденты на призовые очки. Команды «Газпром Бурение», ROSSKO, Skolkovo Sailing Team и «ПЭК: Sport Молодежка» готовы присоединиться к невероятной по накалу и спортивному драйву регате и включиться в борьбу за розыгрыш солидного призового фонда от титульного партнера регаты Tenzor Consulting Group.

Детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior откроют масштабную спортивную программу второго этапа Tenzor International Cup 2022. Тренерский штаб парусной академии Tenzor Sailing Academy подготовил для участников насыщенную программу. Юные яхтсмены, представляющие парусные школы Москвы и Московской области, смогут в командных состязаниях показать свои навыки хождения под парусом на швертботах Winner Optimist и, участвуя в детской регате, пройти испытания на силу и ловкость, интеллект и смекалку в эстафетах, проявить творческие таланты в конкурсах. Всего в соревновании примут участие пять команд (25 детей) в возрасте от 9 до 11 лет.

Командные состязания на воде пройдут на новейших швертботах Winner Opimist, предоставленных Tenzor Sailing Club.

С 22 по 24 июля, во втором этапе Tenzor International Cup, участников, гостей и болельщиков ждет интересная береговая программа с известным ведущим Алексеем Кордой и спортивным комментатором группы Алексея Жирова. Для детей предусмотрены интересные активности на свежем воздухе с профессиональной командой аниматоров, а также увлекательные занятия яхтингом с тренером детской парусной академии Tenzor Sailing Academy Марией Александровной Фроловой. Для взрослых гостей будут доступны водные активности у бассейна, развлекательная программа с просмотром прямой трансляции регаты, DJ-сетами, интерактивами и приятным общением с участниками второго этапа Tenzor International Cup.