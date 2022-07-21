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Умер заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян

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Фото: skif-kuban.ru
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В России не стало самого титулованного тренера по гандболу — Валентина Шияна. Как сообщила 21 июля Федерация гандбола РФ, мастер умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

В конце 1980–начале 1990-х возглавляемая Валентином Шияном краснодарская команда «СКИФ» являлась одной из сильнейших в СССР. Дважды «СКИФ» выигрывала чемпионат СССР (1991, 1992), а в 1990 году завоевала престижный европейский трофей — Кубок ИГФ, пишет «Спорт-Экспресс».

«Оставив тренерскую карьеру, Валентин Шиян многие годы помогал кубанским командам. Его мнение всегда было авторитетным и полезным. С уходом Валентина Михайловича ушла целая эпоха искрометного, зрелищного и умного гандбола, который он прививал своим игрокам», — указано на сайте Федерации гандобола.

В молодости Шиян был известен как один из самых эффектных разыгрывающих советского гандбола. Играя за краснодарский «Буревестник», он трижды становился бронзовым призером чемпионатов СССР (1969, 1970, 1971). Также являлся многократным чемпионом РСФСР, бронзовым призером Спартакиады народов СССР.

Впоследствии, когда спортсмен перешел к тренерской работе, его учениками были многие знаменитые гандболисты, среди которых — трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Репьев, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Филиппов, чемпион мира, главный тренер «СКИФ» Дмитрий Карлов, игрок сборной СССР и капитан «СКИФ» Иван Левин и другие.

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