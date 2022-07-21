Еще 40 км велодорожек обустроят в Южно-Сахалинске к октябрю

В Южно-Сахалинске до конца сентября планируют организовать еще 40 км велосипедных дорожек. Об этом представители профильных ведомств мэрии рассказали на совещании по развитию велоинфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По итогам этого года у нас будет свыше 50 км связанной велоинфраструктуры с учетом созданной ранее. Также активно планируем развитие сети на 2023 и 2024 годы, чтобы можно было удобно и безопасно передвигаться по городу на велосипеде», — заявил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

По его словам, сейчас на улице Комсомольской и Ленина обустраивают около 3,5 км велодорожек, всего до конца июля планируется завершить работы по 10 км велоинфраструктуры. Заканчивается обустройство на Тихоокеанской и Горького, в планах — организация велополос на Хабаровской, пишет ИА SakhalinMedia.

Как отметил глава города Сергей Надсадин, использование велосипедов и велотуризм должно стать культурным кодом Южно-Сахалинска.