Чемпиона РФ по кикбоксингу Асадулаева осудили за стрельбу в «Москва-Сити»

Пресненский районный суд Москвы в четверг, 21 июля, приговорил экс-чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия по делу о стрельбе в «Москва-Сити», передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, по версии следствия, спортсмен стал одним из участников конфликта между сотрудниками ЧОПа и охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева возле входа в башню «ОКО» осенью 2017 года. Тогда водитель предпринимателя отказался перепарковать его автомобиль, загораживавший проход в здание, вследствие чего глава охраны Юшваева Магомед Исмаилов дал команду открыть стрельбу: один человек погиб, а еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

До 2020 года Саид Асадулаев находился в федеральном розыске и скрывался, как впоследствии выяснилось, в подмосковном городе Одинцово. Он отрастил бороду и носил медицинскую маску, однако его опознали видеокамеры и передали в базу данных лиц, которые находятся в розыске.

Изначально прокурор запрашивал для Асадулаева 5,5 года колонии.

Организаторы вооруженного конфликта Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов получили 16 и 15 лет соответственно по делу о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.