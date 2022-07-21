В Петербурге появятся трамваи с искусственным интеллектом

«Горэлектротранс» Санкт-Петербурга запустит трамваи «Богатырь», оснащенные искусственным интеллектом. Об этом 21 июля пишет газета «Деловой Петербург».

Как рассказал коммерческий директор компании-производителя «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко, новые петербургские трамваи являются самым современным на сегодняшний день продуктом компании.

«В прошлом году мы рассказывали, что в Москву поставляются самые современные трамваи. Так вот сегодня трамвайные вагоны для Петербурга с точки зрения энергоэффективности превышают своего старшего брата, «Витязя», который мы поставляли в Москву», — отметил он.

Новые транспортные средства будут оборудованы инновационной системой активной безопасности и помощи водителю. Искусственный интеллект распознает отклонения в состоянии водителя и может остановить транспортное средство в случае, если человек за рулем заснул или потерял сознание.

Также компьютер следит за соблюдением безопасного скоростного режима, не позволяя превысить скорость. Система функционирует в любых погодных условиях, даже во время осадков или температурных перепадов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Вагон с автопилотом: петербургские трамваи подключат к нейросетям»