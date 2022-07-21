В пресс-центре МИЦ «Известия» объявляют новый состав группы «Парк Горького». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, на которой музыкант, продюсер Стас Намин впервые представит новых участников легендарной группы «Парк Горького».

Известно, что артистов будет пятеро. Среди них — бас-гитарист, участник Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик Кенни Аронофф, работавший с культовой группой Smashing Pumpkins. Имена российских солистов будут названы на пресс-конференции.