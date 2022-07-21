Выпуск фургона «Соболь NN» начнется в IV квартале 2022 года

Группа ГАЗ сообщила, что серийный выпуск автомобиля «Соболь NN» начнется в IV квартале 2022 года. Об этом 21 июля рассказала пресс-служба предприятия.

В компании считают, что появление нового фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос на такие машины со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли.

Инвестиции в проект по выпуску нового коммерческого фургона Группы ГАЗ составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

В рамках инвестиционного проекта на заводе устанавливаются новые линии сварки, выпуска нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой, а также расширение производства штампованных деталей.

«Полностью разработанный в инженерном центре Группы ГАЗ, «Соболь NN» станет наиболее локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в России, уровень локализации автомобиля составит до 83%», — сообщил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Выпуск коммерческого автомобиля «Соболь NN» начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, а в дальнейшем появятся другие модификации, сообщили в Группе ГАЗ.

15 июля Горьковский автозавод сообщил, что подал заявление на регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Автозавод из Нижнего Новгорода намерен оформить регистрацию объемных товарных знаков в виде изображений автомобилей «Чайка ГАЗ-13» и «Волга ГАЗ-21» и других исторических моделей ГАЗ в категории товаров, которые относятся к сувенирной продукции.