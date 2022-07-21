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Магнитогорцев заставят платить за покос травы

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Жителей дома в Магнитогорске попросили проголосовать за новую услугу ЖКХ — покос травы. Управляющая компания ООО «КомплексСервис» предложила собственникам выплачивать дополнительную сумму за эти работы каждый месяц. О случившемся жильцы дома сообщили в соцсетях.

Жители утверждают, что покос травы входит в обязанности управляющей компании, которой они и так платят.

В соответствии с прейскурантом УК «КомплексСервис», за покос травы один раз за лето жители дома должны каждый месяц платить по 33 копейки с 1 кв. м общей площади жилья. Если траву будут косить чаще, сумма пропорционально увеличится.

Магнитогорцы в комментариях к посту также пишут, что у жителей этого дома в совместную собственность оформлен участок в границах фундамента дома. Поэтому, если они согласятся, им придется оплачивать покос травы на чужих земельных участках.

В УК не смогли предоставить ИА «Ура.ру» оперативный комментарий.

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