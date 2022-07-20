Школьники из Вологодской области отравились по пути в летний лагерь

Массовое отравление группы школьников из Вологодской области произошло в поезде Череповец – Адлер. Следователи выясняют причину произошедшего. Об этом в среду, 20 июля, ИА FlashNord заявили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Дети ехали на отдых в лагерь «Морская волна», который находится в Туапсинском районе. На станции Горячий Ключ шестерых школьников сняли с поезда, они были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Позже из лагеря в Туапсинскую районную больницу отвезли еще десятерых детей с похожими симптомами. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Контактных школьников изолировали в отдельном корпусе.

Сейчас правоохранители совместно с Роспотребнадзором проводят все необходимые проверки.