В «Ленкоме» опровергли информацию о том, что Инна Чурикова попала в реанимацию

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о том, что народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова находится сейчас в реанимации.

«Никаких ребер она не ломала (...), всё это ложь. (...) Слава богу, наша великая актриса жива, здорова, улыбается над всей этой информацией, которой сейчас постоянно интересуется пресса», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день в СМИ появлялись сообщения о том, что 78-летняя артистка якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии после неудачного падения, в результате которого получила множество переломов.

Инна Чурикова — российская актриса, народная артистка СССР, актриса московского театра «Ленком». Снималась в фильмах «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман» и других.

Она является обладательницей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в 1984 году за лучшую женскую роль в фильме «Военно-полевой роман».