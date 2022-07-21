Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«The Телки» 18+

Режиссер: Мария Агранович. В ролях: Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Анна Слю

В основу сценария лег скандальный бестселлер Сергея Минаева. Порочный триллер о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Андрей Миркин — многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути.

С 27 июля, на more.tv

«Джентльмен Джек» 18+

Фото: HBO

Режиссеры: Сара Хардинг, Салли Уэйнрайт. В ролях: Джемма Уилан, Рози Кавальеро, Софи Рандл, Сюранна Джоунс, Дженнифер Перротт

Премьера второго сезона полюбившегося сериала. Дерзкая и предприимчивая дворянка Анна Листер продолжает реализовывать свои амбициозные планы и к тому же вести борьбу с нечестными конкурентами. Она вовсю погружается в строительство отеля и казино, а заодно пытается разобраться с большими и важными переменами в личной жизни.

С 24 июля, в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Род мужской» 18+

Фото: Вольга

Режиссер: Алекс Гарланд. В ролях: Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду

Психологический хоррор был показан на 75-м Каннском международном кинофестивале. Харпер пытается взять себя в руки после недавно перенесенного потрясения — ее брак в последние дни его существования был омрачен сценами жестокости и насилия. Она тщетно пытается найти прибежище в деревне, в которой у каждого жителя одно и то же лицо — различные альтер эго Джеффри — человека, что сдал ей этот маленький дом. И никто новоприбывшей гостье совершенно не рад.

С 22 июля, в онлайн-кинотеатре KION.

«Хронос» 12+

Фото: Кинотайм

Режиссеры: Роман Просвирин, Дмитрий Аболмасов. В ролях: Сергей Пускепалис, Иван Жидков, Михаил Горевой, Анастасия Белянкина, Юрий Назаров, Дмитрий Ендальцев

Фантастическая драма. Героям дана способность путешествовать во времени — в прошлое, настоящее и будущее. Они могут взглянуть на себя и свое настоящее сквозь призму исторических катастроф, менявших нашу страну круто и драматически, а также исправить ошибки и изменить свое будущее. Получится ли у них?

С 21 июля в прокате

Театр

«Вишневый сад» 16+

Фото: Театр Моссовета/Сергей Петров

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Виталий Кищенко, Александр Домогаров, Алексей Гришин, Юлия Бурова, Наталия Вдовина, Евгений Ратьков

«Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского стал заключительной частью чеховского триптиха режиссера на сцене Театра имени Моссовета, начатого спектаклями «Дядя Ваня» (2009) и «Три сестры» (2012). Трилогия — авторский проект режиссера, выступающего в этих спектаклях и в качестве художника, объединившего все три постановки единым решением сценического пространства — разного в частностях, но унитарного в целом.

27 июля, 19:00, Театр Моссовета

«Гроза» 12+

Фото: театр «Сатирикон»

Режиссер: Константин Райкин. В ролях: Мария Золотухина, Сергей Зарубин, Яков Ломкин, Сергей Сотников, Марина Дровосекова, Полина Райкина, Георгий Лежава, Роман Матюни

Премьера в «Сатириконе». Самую знаменитую драму Александра Островского про изменившую мужу жену режиссер превратил в хулиганский балаган. В нем смешаны жанры, времена, языки, даже конфессии. Здесь много музыки — от фольклорных русских и церковных песнопений до английских, французских текстов, джазовых и роковых композиций, западных шлягеров, и опять возврат к самому традиционному и малоизвестному широкой публике русскому фольклору.

23–25 июля, 19:00, «Сатирикон», сцена «Дворец на Яузе»

«Питер Пэн и Венди» 6+

Фото: Театр кукол С.В. Образцова/Мария Ястребова

Режиссер: Борис Константинов. В ролях: Андрей Нечаев, Татьяна Сергеева, Халися Богданова, Александр Городиский, Александр Захарьев, Александр Сидоров

Театр кукол Образцова завершает 91-й сезон яркой премьерой. Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетает из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном в Страну, которой нет. В волшебном мире фей и русалок, отважных индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности.

В постановке задействованы разные виды кукол — тростевые и планшетные, маски и тантамарески.

21 июля, 17:00, Театр кукол С.В. Образцова

«Русский крест» 16+

Фото: Дом музыки

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Евгений Миронов

Спектакль-концерт в жанре народной мистерии по одноименной поэме Николая Мельникова. Идея воплотить на сцене поэму «Русский крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей. Поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь».

21 июля, 19:00, Дом музыки, Театральный зал

«Двое на качелях» 12+

Фото: Театриум на Серпуховке

Режиссер: Алексей Кирющенко. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко

Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство как утопающий за соломинку. Гитель занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри — молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос, смогут ли эти двое быть вместе.

21 июля, 19:00, Театриум на Серпуховке

Концерты

Гала-концерт звезд мирового балета 6+

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Балерина Светлана Захарова

Севастопольский государственный театр оперы и балета собрал звезд на одной сцене под открытым небом. Концерт пройдет на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». В нем примут участие Сергей Полунин, примы-балерины Большого театра Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Евгения Образцова, премьеры ГАБТа Владислав Лантратов, Семен Чудин и другие. Выступления артистов пройдут в сопровождении оркестра Крымской государственной филармонии. За дирижерским пультом — Антон Гришанин.

28 и 29 июля, 20:30, Херсонес Таврический

Иван Бессонов 6+

Фото: РИА Новости/Владимир Песня Пианист Иван Бессонов

Победитель классического Евровидения, обладатель первой премии конкурса Рахманинова Иван Бессонов представит поклонникам классики программу, в которой сыграет произведения любимых авторов. В первом отделении прозвучит Соната № 2, соль диез минор, опус 19 Александра Скрябина, «Cирень» и вариации на тему Корелли Сергея Рахманинова. А во втором отделении — сочинения Иоганнеса Брамса и Фредерика Шопена.

21 июля, 19:00, Соборная палата

Выставки

Выставка к 125-летию маршала Соколовского 0+

Фото: Музей Победы

К 125-летию маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского представят уникальные раритеты прославленного военачальника Великой Отечественной войны. Посетители увидят мундир 1943 года, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, полевой фонарь. Среди экспонатов — проект письма маршалов Ивана Конева, Константина Рокоссовского, Василия Соколовского в президиум ЦК КПСС с ходатайством о присвоении Москве звания «Город-герой».

До 15 августа, Музей Победы, Зал исторической правды

«Иная жизнь предметов» 0+

Фото: галерея-мастерская «Варшавка»

Художник Тимофей Купреев представит серию изображений предметов из бытовой жизни. Большинство работ художника выполнено в жанре натюрморта с использованием ярких красок и необычных форм. Даже самые обыденные детали повседневности можно интерпретировать необычно, если мыслить творчески. Зрителю удастся посмотреть на знакомые предметы глазами творца — даже кухонный чайник заиграет новыми красками и станет главным героем необычной истории.

До 30 августа, галерея-мастерская «Варшавка»

Восьмой сезон Открытых студий Винзавода 16+

Фото: Винзавод/Денис Лапшин

Открытые студии Винзавода — проект поддержки художников в рамках стратегического направления «Новые имена». Участниками восьмого сезона стали Полина Абина, Таня Прыставка, Алексей Рябов, Кирилл Манчунский, Юля Власова, Катика, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Екатерина Попченко, Василиса Лебедева.

До 1 декабря, Винзавод, подъезд № 5

Фестивали

II фестиваль Школы иннопрактики и Русских сезонов «Глобальные ценности» 6+

Фото: Александринский театр

Этот фестиваль — уникальная возможность знакомства с танцевальным искусством разных национальных школ. Захватывающая программа премьер от лучших хореографов России и мира. Откроет фестиваль «Вечер современной хореографии». На сцену выйдут студенты Академии танца Бориса Эйфмана, выпускники «Школы иннопрактики и Русских сезонов». А на гала-концерте поклонники увидят избранные сцены из лучших спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана.

23 и 24 июля, 20:00, Александринский театр (Санкт-Петербург)

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля «Сириус» Скрипач Вадим Репин

Скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Князев и пианистка Полина Осетинская впервые выступят в «Сириусе» в составе трио. Откроет вечер совместное исполнение «Элегического трио» № 1 соль минор Сергея Рахманинова. Далее прозвучит Соната для виолончели и фортепиано № 2 фа мажор Иоганнеса Брамса, написанная для немецкого виолончелиста Роберта Хаусмана. Еще одно сочинение автора — Соната для скрипки и фортепиано № 3 ре минор. В заключение вечера будет исполнено Трио № 1 до минор Дмитрия Шостаковича.

22 июля, 19:30, парк науки и искусства «Сириус», Большой зал

XVI МКФ имени Андрея Тарковского «Зеркало» 12+

Фото: МКФ «Зеркало»

В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Ключевым событием кинофестиваля станет торжественный вечер, посвященный 90-летию великого русского режиссера, который пройдет 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского. В Иваново показы программ фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра.

С 22 по 27 июля, в городах Ивановской области

Маяковский Fest 2022 на ВДНХ 6+

Фото: Маяковский Fest 2022

Фестиваль проходит впервые, на пяти площадках ВДНХ. Здесь будут читать стихи и обсуждать, что в них особенного. Покажут литературный спектакль «Я САМаяковский». В его рамках Музей кино 21 июля в 19:00 приглашает на лекцию и кинопоказ «Футуристы выходят на экран, или Как Владимир Маяковский покорял кинематограф». Также поклонники обсудят не только творчество, но и имидж поэта, его привычки и пристрастия. Самых маленьких ждет творческое интерактивное занятие «Поэты Серебряного века — детям: Маяковский, Черный, Хармс».

С 19 по 24 июля, ВДНХ