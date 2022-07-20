Мусоросортировочный завод построят в Амурской области

Около города Свободный в Амурской области появится предприятие по переработке мусора. Региональное министерство природных ресурсов планирует подписать концессионное соглашение. Рядом с заводом оборудуют участок для компостирования и полигон ТКО.

Инвестор вложит в проект более 2 млрд рублей. В финансировании строительства примет участие Российский экологический оператор, он предоставит концессионеру долгосрочный льготный заем, пишет ИА PriamurMedia.

Глава Центра государственно-частного партнерства Амурской области Татьяна Домейкайте рассказала, что в рамках проекта возможно привлечение средств по линии Минвостокразвития России, по программе «Дальневосточная концессия», чтобы частично возместить капитальные затраты. Не исключено присвоение статуса резидента территории опережающего развития.

Губернатор Василий Орлов в свою очередь сообщил, что комплекс сможет перерабатывать 120 тыс. т сырья в год. Там будут обезвреживать медицинские отходы, перерабатывать пленку и пластик, изготавливать изделия для благоустройства дворовых территорий. Рассматривается вопрос возможной установки оборудования по переработке шин.

Ранее сообщалось, что в Амурской области запустили проект по выпуску элементов благоустройства из вторичного сырья. Из переработанного пластика сделают 500 скамеек и урн.