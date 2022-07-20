Исинский тракт частично отремонтируют под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом планируют частично отремонтировать Исинский тракт. О поиске подрядчика объявила администрация Горноуральского городского округа.

«Это заказ на карточный ремонт дороги от Иван-озера (Исы) до садов «Озерки», — объяснили ТагилСити.ру в МКУ «Управление хозяйством ГГО».

Согласно документации, подрядчик должен снять старое покрытие в местах износа и уложить на его месте новое. Общий объем работ составляет около 1,5 тыс. кв. м.

Максимальная стоимость контракта составит 921 тыс. рублей. Выполнить ремонт дорожники должны в течение 15 дней после подписания договора.

Как уточняет ТагилСити.ру, капитальный ремонт Исинского тракта запланирован на лето 2023 года. Дорогу обновят на отрезке от улицы Зари до Исы.