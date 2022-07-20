Умер немецкий режиссер Дитер Ведель

Немецкий режиссер Дитер Ведель, снявший «Великий Белльхейм» и «Человек-тень», скончался в возрасте 82 лет. Об этом 20 июля сообщает газета Bild со ссылкой на представителя суда, в котором велось уголовное дело против Веделя.

«Я могу подтвердить, что Дитер Ведель умер 13 июля в Гамбурге, согласно официальному свидетельству о смерти», — сообщил представитель суда Флориан Гливицки.

Режиссера обвиняли в сексуальных домогательствах, в связи с чем в среду должен был быть вынесен приговор, однако дело против него закрыли.