Шесть хабаровских школ включили в федеральную программу капремонта

В Хабаровске шесть школ попали в федеральную программу капитального ремонта. Она была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и началась в 2022 году.

Программа предусматривает комплексный подход к проведению ремонта, в том числе обновление материально-технической базы. Также уделяется внимание ремонту аварийных школ.

ИА AmurMedia уточняет, что от Хабаровска для участия в программе будут заявлены школы № 10, 13, 26, 39, 70 и 87. Мэр города Сергей Кравчук сообщил, что программа позволит закупить новое оборудование и повысить квалификацию учителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», говорил, что 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10% в капитальном, незначительное количество находятся в аварийном состоянии. Он назвал такую ситуацию абсолютно недопустимой.

Путин отметил, что на федеральном и региональном уровнях выделяются средства на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений.