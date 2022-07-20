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Глава «Vprok.ru Перекресток» ушел из компании

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Леонид Довладбегян покинул должность руководителя «Vprok.ru Перекресток», сообщили в пресс-службе Х5 Group.

«Сегодня компания сосредотачивается на синергии бизнесов, Vprok становится частью более крупной структуры. В связи с этим Леонид принял решение уйти в другие проекты вне группы», — сообщили в компании.

Довладбегян возглавлял онлайн-гипермаркет с 2019 года.

Х5 Group планирует консолидировать свои цифровые бизнесы, объединив «Vprok.ru Перекресток» и экспресс-доставку. Новую структуру возглавит Лариса Романовская, которая пришла в Х5 в феврале. До этого она отвечала за электронную коммерцию во «Вкусвилл».

В прошлом году сообщалось о планах Х5 Group вывести свой онлайн-бизнес в отдельную компанию и начать торги ее акциями. Среди других рассматриваемых группой вариантов развития цифровых сервисов назывались стратегическое партнерство с другим игроком или сделка private placement. IPO не состоялось, и ритейлер пошел по пути реорганизации e-comm бизнеса.

Как рассказал «Известиям» источник в компании, «Vprok — структура, которая показывает хорошую экономику», но на рынке изменилась ситуация, и поэтому было принято решение о реорганизации. Он подчеркнул, что «глава компании сложил с себя полномочия, поскольку новые задачи в данном сегменте не предполагают агрессивного развития в контексте самостоятельного направления».

Выручка онлайн-магазина «Vprok.ru Перекресток» в 2021 году составила 21,5 млрд рублей. Число доступных товарных позиций сервиса превышает 75 тыс. наименований.

X5 Group — российская продуктовая розничная компания, в которую входит сеть магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Цифровые бизнесы X5 Group включают «Vprok.ru Перекресток», 5Post и «Много лосося».

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