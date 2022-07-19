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Проект первого в Тюмени тоннеля разработают за 44 млн рублей

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В Тюмени определили подрядчика на проектирование автомобильного тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина. Стоимость контракта с ним составила 44,1 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исполнителем выбрана компания «Тюменьдорпроект». Она согласилась выполнить работы на 23 млн рублей дешевле изначально заявленной стоимости.

Всего на контракт претендовали три фирмы. Согласно протоколу, комиссия при определении подрядной организации учитывала предложенную цену, а также «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», пишет портал «Наш город».

Первый в Тюмени автомобильный тоннель построят на улице Первомайской, он будет проходить под железнодорожными путями.

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