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Новый остров в Приморском крае внесли в госкаталог геоназваний

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Новый остров в Приморском крае официально занесли в государственный каталог географических названий (ГКГН). Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе управления Росреестра по региону.

Небольшой остров, расположенный в Японском море, с крутыми берегами высотой 17 м получил название остров Черкавского. Он зарегистрирован Росреестром и добавлен в госкаталог географических названий после обращения Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Островок находится в бухте Рейд Паллада, между мысом Назимова и мысом Астафьева в заливе Петра Великого. Его открыли еще в 1854 году члены экипажа фрегата «Паллада». Название «остров Черкавского» земля получила по фамилии первого начальника Новгородского поста в заливе Посьет — штабс-капитана Ивана Францевича Черкавского. Сейчас на острове располагается маяк.

«Остров Черкавского — очень маленький, поэтому на Дежурной справочной карте масштаба 1:100 000 его можно было увидеть только в виде крошечной точки без названия, соответственно, отсутствовал он и в государственном каталоге. В соответствии с законодательством такие объекты должны быть зарегистрированы и внесены в каталог по заявлению», — объяснил замруководителя приморского Росреестра Александр Дьяченко.

На сегодняшний день в ГКГН содержится более 13,5 тыс. географических объектов Приморья. Это населенные пункты, ручьи, горы, пади, бухты, мысы, лагуны, урочища, перевалы и даже камни.

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