Внутренний враг

Украинский президент Владимир Зеленский 17 июля удивил многих из своего окружения, а также западных партнеров и экспертное сообщество. Он сообщил, что отстраняет от должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова. Решение в нынешней ситуации знаковое и в очередной раз ставящее вопрос о состоятельности Украины как государства.

Первым делом комментаторы принялись обсуждать предпосылки этого судьбоносного для страны решения в плоскости публичной политики. Говорили о явно излишней медийности Венедиктовой, некомпетентности и отсутствии опыта работы Баканова, влиянии США, куда же без них. Однако ситуация гораздо глубже и интереснее, чем ее упрощенные интерпретации.

Изначально для всех было очевидным: когда Зеленский занял должность президента Украины, в кадровой политике он полагался на личные симпатии и главное — на возможность доверять конкретному человеку. Профессиональные же качества играли второстепенную роль, так как логика заключалась в том, что заместители и советники глав ведомств должны делать черную работу. А доверенные люди — отчитываться перед руководителем.

Но, как показала практика, такой механизм работает только в ситуациях относительной стабильности. Жесткие же кризисы (такие, как специальная военная операция России на Украине) системы, построенные по этому принципу, не могут пережить и самоуничтожаются.

Тут следует отметить еще один очень важный момент: современные государства постмодерна просто не способны переживать критические ситуации. Ряд на первый взгляд стабильных государств Европы, руководители которых выбирают мейстримом своей политики проблемы гендерного равенства, экологическую повестку, защиту сексуальных меньшинств, при любом мало-мальски серьезном потрясении (техногенная катастрофа, природный катаклизм, эпидемия) становятся малоуправляемыми и просто не могут адекватно отвечать на вызовы современности. Эпидемия коронавируса наглядно продемонстрировала «адекватность» принимаемых решений в ряде стран.

Президенты и премьер-министры, еще вчера скакавшие по сценам, занимавшиеся постановками в театрах, да или просто контрабандой сигарет, могут управлять (насколько эффективно — это еще вопрос) только в условиях политического штиля. А любой, даже небольшой, шторм сразу демонстрирует их профнепригодность. В этих ситуациях зачастую система (далеко не всегда контролируемая национальным правительством) может решить ряд проблем. Как, например, Североатлантический альянс, держащий своих членов в добрых ежовых рукавицах американского доминирования.

Но для Украины куда важнее самих отставок является статистика, озвученная Зеленским в виде обоснования своих действий: «зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на оккупированной территории и работают против нашего государства».

О чем свидетельствуют эти цифры?

Всё очень просто. Украина для этих людей так и не стала родиной, той страной, которую они хотели бы защищать с оружием в руках или на своем профессиональном поприще. Тотальная русофобия, которую представители украинской власти насаждали с 1991 года и особенно после государственного переворота 2014-го, дала свои плоды. Люди, которые сознательно и добровольно стали сотрудничать с Россией, по своей сути являются ядром внутриукраинской контрреволюции против системы и ее идеологии.

Вспомним, как в 2014 году украинские политики орали на каждом углу про засилье пророссийских чиновников, военных, представителей специальных служб на Украине. Вспомним политику люстрации, которую пережила в эти годы Украина. По факту же оказывается, что не в 2014 году, а именно сейчас все органы украинского государства пронизаны сторонниками России.

Исходя из этого, напрашиваются два вывода. Первый: украинская государственность — это иллюзия, фейк, симулякр, ее нет на самом деле, она существует в телевизоре, интернете, но в реальности ее нет. Пожалуй, за исключением военных. Второй вывод: Украина как была, так и остается частью русско-православной цивилизации, там живут такие же люди, как и в РФ, они так же думают, так же радуются и грустят, у них такие же ценности. Дело осталось за малым, вернуть им доверие к России.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

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