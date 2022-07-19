«Звездные войны» нового «Топ Гана»

Если бы «Топ Ган: Мэверик» официально вышел в России, был бы скандал. Дело в том, что по сюжету стареющий капитан Питер Митчелл, он же Мэверик, должен подготовить специальную операцию по уничтожению биолаборатории в некой абстрактной стране. А когда он с сослуживцами летит уничтожать эту самую биолабораторию, выясняется, что защищают ее ультрасовременные российские истребители. И хотя это ни разу не звучит в фильме и на этом не делается акцент, для подкованного зрителя никакой загадки нет: в «Топ Гане» Америка воюет с Россией, совершает вероломное нападение на стратегический объект, и всё тут совершенно очевидно. Как назло, фильм еще и стал самым кассовым блокбастером года в мире, его сборы постепенно приближаются к полутора миллиардам, и половину своих денег он заработал именно на внутреннем рынке, в США. Кстати, любопытно, что картина была готова еще в 2019 году.

Можно пойти еще дальше и заметить, что фабула «Мэверика» во многом списана со «Звездных войн» и атака на биолабораторию практически точно параллелится с рейдом на Звезду смерти. А в фильмах Лукаса были явные намеки на СССР, в том числе «Империя наносит ответный удар» — это словно бы рефренс на картину «Москва наносит ответный удар», под таким названием выходил в США «Разгром немецких войск под Москвой». И программа СОИ называлась в народе «Звездными войнами», при этом главным врагом в данном случае тоже подразумевался СССР.

Словом, можно и так, и эдак выворачивать «Топ Ган» в сторону американской внешнеполитической пропаганды, даже видеть определенный символизм в том, что мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, который отказался аккредитовывать почти все российские СМИ, хотя в конкурс поставил российскую картину Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

И всё же правды в конспирологической теории будет мало. Как минимум потому, что если бы Голливуд хотел выставить Россию врагом, он бы в фильме и русскую речь включил, и на самолетах опознавательные знаки сделал, чтобы зрителям не пришлось обращаться к экспертам по авиации. А пока ясно, что отряд Мэверика мог атаковать и исламских террористов, и даже Северную Корею. В конце концов, на базе противника стоит целехонький американский самолет старой модели, вроде как трофейный, на ходу, и глупо было бы предполагать, что такое возможно в случае с российскими ВВС.

Конечно, американцы, как и жители других стран, пошли на новый «Топ Ган» не из-за политической повестки. Причины тут другие. Начать с того, что перед нами совершенно ностальгический продукт, который словно бы был снят уже в 1980-е (тем более что Том Круз с тех пор внешне стал будто бы даже моложе) и спокойно на полке ждал своего часа. Это не марвеловский блокбастер, требующий внушительной гиковской подготовки и детального знакомства с миллиардами томов комиксов. И это не политический триллер, настаивающий на том, что Америкой, да и всем остальным миром правят исключительно коррупционеры и сдвинутые на власти маньяки, которые давно сговорились между собой и водят за нос простых смертных. Такое может еще как-то пройти в «Джеймсе Бонде», но он-то в США смог собрать всего $160 млн (а в остальном мире, кстати, — примерно как «Топ Ган»).

Здесь же перед нами исключительно простая история, почти вестерн (как и самые первые «Звездные войны»). Вот несколько простых загорелых мужиков, во главе пожилой «шериф» — анфан террибль. И вон там, вдалеке — ирокезы или там бандиты. Надо седлать лошадей и скакать навстречу рассвету, чтобы восстановить справедливость в неравном бою. Безрассудная отвага и умение выхватывать револьвер из кобуры сделают свое дело, а там можно вернуться на свое ранчо к такой родной и понятной красавице, влюбленной в своего ковбоя по уши. Конечно, это несколько комично, но не более смешно, чем то, что американские ВВС для уничтожения одного объекта, какой-то там строящейся лаборатории, не могут найти другого способа, кроме как бросить туда давно списанного пилота, нескольких выпускников академии и пары давно устаревших самолетов. Такое возможно только на фронтире, где всё по старинке, а закон воплощен в человеке со звездой на груди.

«Мэверик» — это сказка без какого бы то ни было сверхсмысла. Не о мировом господстве тут мечта, а о том, чтобы простые парни с горячим сердцем могли вернуться в строй. Чтобы этот сложный, запутавшийся в культурах отмены, всяких там #metoo и уж тем более во внешних врагах мир вдруг стал совсем простым. Вот есть такой парень с улыбкой Тома Круза. Он никому не подчиняется, вечно ставит под угрозу свою и чужую безопасность, не заработал много денег, не создал семью и вообще всё, что можно, провалил в своей долгой жизни. Но зато он круто летает на самолетах, метко стреляет и старается дружить только с достойными людьми. Почему бы не сделать так, что для него в этом безумном мире найдется место, где он сможет пригодиться и все доказать, что именно на нем держится всё, а не на непонятных дядьках в дорогих костюмах? Ведь именно этот принцип лежит в основе идеи «сделать Америку снова великой». А если для этого надо совершить подвиг, так на это любой приличный человек в мире «Топ Гана» всегда готов.

За этой сказкой, за этой мечтой американцы ринулись на «Топ Ган», и он их не подвел. Сегодня, когда всё и вся каждый день оказывается дискредитированным, начинаешь очень сильно ценить тех, кто не подводит. За это «Топ Гану» и миллиард долларов, и международная любовь, и статус главного блокбастера года. И всё — заслуженно.

Автор — обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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