Воздух в Петрозаводске проверят на качество

В микрорайоне Ключевая в Петрозаводске проведут экспертизу воздуха. Это будет сделано по просьбам местных жителей, которые жалуются на вонь каждое лето, начиная с 2013 года.

По их словам, экскрементами пахнет так сильно, что невозможно открыть окна в квартирах. Но откуда идет запах, выяснить пока не удалось. Жители не исключают, что вонь может идти со стороны птицефабрики.

Мэр города Владимир Любарский сообщил, что специалисты не исключают причастности к этому водоканала. Так, недавно сотрудники администрации обнаружили четыре открытых люка.

В ближайшее время мэрия заключит контракт со специалистами, которые проведут независимую экспертизу воздуха. Не дожидаясь выводов экспертов, власти обратились в администрацию водоканала с просьбой предоставить программу действий по решению проблемы, пишет ИА «Карелinform».