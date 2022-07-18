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Бесплатные экскурсии по объектам ЮНЕСКО стартуют в Пскове

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В Пскове объявили набор на экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они будут проходить в период с 27 июля по 28 августа. Участие в программе бесплатное, но количество мест ограничено.

Псковское агентство информации пишет, что длительность пешеходной экскурсии составит около одного часа, длительных переходов не предполагается. Автобусная экскурсия рассчитана примерно на три часа.

Проект реализуется в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, в Пскове на регулярной основе решили проводить эксклюзивные авторские экскурсии. Так, в Псковском музее-заповеднике Псковской ленте новостей рассказали, что в июне там уже представили подобную авторскую экскурсию «Археологическая карта Спасо-Мирожского монастыря». Она была посвящена Спасо-Преображенскому собору и тем артефактам, которые археологи нашли во время исследований с 1947 года до последних лет.

В основе экскурсии — уникальный маршрут, состоящий из четырех площадок, каждая из которых посвящена определенной тематике. Во время путешествия можно увидеть редчайшие находки: плинфу, цемянку XII века, деревянный лемех, которым покрывалась крыша собора, фрагменты фресок XII века.

Ранее сообщалось, что в Пскове создали мобильное приложение «Сокровища Пскова» с экскурсией на русском и английском языках по храмам, внесенным в список ЮНЕСКО. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму.

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