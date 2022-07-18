Два человека погибли при столкновении авто с деревом в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате столкновения легковушки с деревом погибли два человека. Об этом сообщила представитель ГУ МВД по региону Аягоз Ашимова.

Авария произошла днем 18 июля на 103-м км трассы К-16 Тогучин – Карпысак. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего мужчины съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте. Как отмечает издание VN.ru, права у водителя отсутствовали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

14 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении ответственности водителей за повторную езду без прав. Теперь водитель может получить штраф до 250 тыс. рублей. Он также может быть лишен свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.