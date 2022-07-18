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Аварийный подземный переход приведут в порядок в центре Челябинска

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В Челябинске планируется капитально отремонтировать подземный пешеходный переход, расположенный около «Детского мира» на проспекте Ленина. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в администрации города 18 июля.

Как рассказал замглавы Челябинска Андрей Ксензов, смета по предстоящему ремонту уже составлена, определен подрядчик. Специалистам предстоит восстановить ливневую канализацию и электропроводку, а также отремонтировать гидроизоляцию и покрасить стены.

Как уточняет Kursdela.biz, весной 2022 года подземный переход в центре города был передан на баланс МБУ «Геоцентр». Его состояние оценивалось как аварийное.

Кроме того, параллельно стартует ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала.

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