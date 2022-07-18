КНР перебрасывает военную технику на южные территории

КНР перебрасывает технику на южные территории. Очевидцы сообщают о движении военных колонн с севера. Ранее Пекин обвинил Вашингтон в наращивании военных провокаций у китайских границ, передает телеканал «Известия». Американский эсминец USS Benfold в субботу проплыл вблизи островов Наньша и Сиша в Южно-Китайском море, сообщил Reuters со ссылкой на заявление ВМС США. В пятницу Госдепартамент США одобрил возможную продажу военно-технической помощи Тайваню с ориентировочной стоимостью $108 млн, говорится в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США. Эта сделка является четвертой продажей оружия США острову Тайвань в 2022 году и пятой при администрации Байдена.

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