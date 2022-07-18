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Вице-мэр Сергунина рассказала о запуске в Москве спецпроекта «Импортозамещение: IT-решения»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На портале мэра Москвы mos.ru запустили спецпроект «Импортозамещение: IT-решения», где рассказывается о созданных в столице цифровых продуктах для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги.

«Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

IT-решения, которые представлены на портале, были предложены российскими разработчиками и отобраны экспертами Московского инновационного кластера. Некоторые из цифровых инструментов признаны лучшими на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров «Импортозамещение ПО для В2В-сектора», которая прошла в мае.

Так, в спецпроекте рассказывается о системе CraftTalk, которая может оптимизировать работу кол-центра, чата или страницы компании в соцсетях. Она позволяет создать робота, который будет отвечать на вопросы покупателей. Виртуальный оператор работает на базе технологий искусственного интеллекта и способен обучаться.

Также на портале размещена информация о таких проектах, как RuMarket (отечественный магазин приложений для смартфонов и планшетов на базе Android), «Око мониторинг» (система для контроля автопарка), «Экзамус прокторинг» (площадка для наблюдения за тем, как проходит дистанционный экзамен).

Кроме того, среди представленных решений — инструмент StormCorp, который поможет проанализировать финансовую деятельность компании (операционную прибыль, структуру расходов, рентабельность проектов, себестоимость продукции, историю взаимодействий с контрагентами). Еще один инструмент для работы с финансами — Cybertonica, которая обнаруживает в режиме реального времени схемы мошенничества и предупреждает об этом пользователя. Программа предназначена для банков, платежных агрегаторов, интернет-магазинов.

IT-специалисты также создали для предпринимателей сервисы для коммуникаций. Например, мессенджер Tada.Team позволяет проводить видеозвонки и может расшифровать голосовое сообщение, если у пользователя нет возможности его прослушать. У программы есть доска задач и многофункциональный календарь.

Спецпроект «Импортозамещение: IT-решения» разработан столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с подведомственными ему Агентством инноваций Москвы и Московским инновационным кластером.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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