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Эксперт рассказал о слабом месте украинских установок HIMARS

Военный эксперт Болтенков: уязвимость HIMARS в их небольшой дальности
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Dean Gurule
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Минобороны РФ 17 июля впервые заявило об уничтожении реактивной установки залпового огня HIMARS на Украине. Произведенное в США оружие было поражено в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования вместе с транспортно-заряжающей машиной, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В общей сложности на Украину из США поставлено к настоящему времени 12 HIMARS и запас высокоточных боеприпасов для них.

«Этих установок не так много, поэтому уничтожение каждой — серьезный успех. Уязвимость HIMARS в их небольшой дальности. Пока американцы дали Украине для них только ракеты GMLRS с досягаемостью в 70–80 км. Для поражения ими целей в тылу приходится выдвигать машины близко к линии фронта, где их могут обнаружить. Важнейшим инструментом для этого являются беспилотники. После обнаружениях HIMARS или машин, которыми для них подвозят боеприпасы, БЛА могут оперативно передать координаты в штаб, где оперативно примут решение о нанесении удара. «Прилететь» в ответ может и «Смерч», и даже баллистический «Искандер». Постепенно все американские машины будут выведены их строя», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Проблема станет серьезнее в случае получения официальным Киевом дальнобойных высокоточных ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км, отметил эксперт. Тогда HIMARS смогут действовать из глубины своей территории, не приближаясь к линии фронта. Из-за неполностью подавленной ПВО и истребительной авиации противника найти их там при помощи беспилотников гораздо сложнее.

17 июля Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о намеренном уничтожении ракетами HIMARS троллейбусного депо в городе Алчевск вместе с городским транспортом и продемонстрировала остатки от этих боеприпасов. От удара погибли также два волонтера проекта «Пища жизни. Донбасс», который доставляет горячую еду в те освобожденные районы, где еще сохраняется напряженная гуманитарная ситуация.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Сбить давление: в Минобороны РФ заявили об уничтожении первой РСЗО HIMARS»

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