Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода

За последние полгода российские блогеры потеряли большую часть своего дохода, оценили опрошенные «Известиями» специалисты в области коммуникаций. Это связано c несколькими факторами: блокировкой Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), отключением монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уходом части крупных западных рекламодателей.

«Российские блогеры, которые вели бизнес в социальной сети Instagram, потеряли до 90% своего дохода. Примерно так же просели и ютуберы», — сказала «Известиям» Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства «Лампа».

Доход блогера складывается из нескольких источников: это монетизация площадки, рекламные контракты, дополнительные проекты (мерч, приложения и т.д.), объяснила генеральный директор агентства Hello blogger Татьяна Иванова.

«Процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, но совершенно точно первые два составляют наибольшую его часть», — добавила эксперт.

Порядок цифр подтверждают и другие участники рынка. Блогеры-миллионники потеряли всю монетизацию от основных иностранных платформ, это может быть до 70% их прежнего дохода, считает комьюнити-менеджер 2L PR Agency Нина Зинченко.

С оценками экспертов соглашаются и сами блогеры.

«Утверждение о потере 80–90% дохода справедливо для тех, кто жил только на монетизацию с YouTube или только за счет маркетинга в Instagram», — сообщил основатель YouTube-канала Wylsacom (10,1 млн подписчиков) Валентин Петухов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кануть в сторис: российские блогеры потеряли до 90% дохода