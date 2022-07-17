МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

МИД Сербии 17 июля направил ноту протеста Хорватии по причине отказа сербскому президенту Александру Вучичу в посещении бывшего концлагеря Ясеновац.

Глава внешнеполитического ведомства страны Никола Селакович на брифинге в министерстве, заявил, что шокирован таким антицивилазационным и антиевропейским решением Загреба.

Так, Хорватия ранее запретила президенту Сербии посетить бывший концлагерь Второй мировой войны и мемориальный центр Ясеновац в частном порядке. В свою очередь, глава МВД Сербии Александр Вулин остро осудил шаг Загреба и заявил, что теперь хорватские официальные лица должны будут особенно тщательно обосновывать въезд на территорию Сербии.

Глава МИДа страны зачитал ноту внешнеполитического ведомства Хорватии от 15 июля, где указано, что хорватский МИД не был оповещен о визите Вучича и что приезд официального лица не может быть допущен в частном порядке.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь», — прояснил ситуацию Селакович, подчеркнув, что Белград оценивает решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.

Он также заявил, что правительство Сербии будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом, а вечером 18 июля Вучич озвучит ответ властям Хорватии.

Селакович уточнил, что МИД страны ожидает, что визит в Ясеновац будет обеспечен президенту в любую дату до 17 сентября для возложения цветов к мемориалу.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве пообещали дать адекватный ответ на то, что за прошедший год было зарегистрировано свыше 700 въездов носителей дипломатических и служебных паспортов республики Хорватии в Сербию без каких-либо предварительных служебных заявок. Среди них были названы министр науки и образования Радован Фукс, госсекретарь канцелярии по делам хорватов вне Хорватии Звонко Милас, представитель президента Милан Бошняк.

Сеть концентрационных лагерей Ясеновац, существовавшая на территории «Независимого государства Хорватия» во время Второй мировой войны, существовала с 1941 по 1945 годы. В лагере было уничтожено более сотни тыс. сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, при этом точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках называются цифрыот сотен тыс. до млн. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тыс. жертв, половина из которых — женщины и дети, в лагере были жестоко убиты порядка 20 тыс. детей преимущественно сербской национальности.

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