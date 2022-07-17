Представитель МИД Ирана обвинил США в иранофобии
США используют иранофобию, чтобы усилить напряженность на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани в связи с визитом Джо Байдена на Ближний Восток, передает телеканал «Известия». Американский лидер ранее выразил готовность США применить силу в отношении Тегерана и попытался создать кризис в регионе. Власти Ирана считают, что Вашингтон безосновательно призывает другие страны к политике иранофобии. Все обвинения в адрес страны в МИД Ирана отвергли.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.