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«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в первом туре ЧР по футболу

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В гостевом матче первого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) самарский футбольный клуб «Крылья Советов» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:2.

Мячи у самарцев забили Роман Ежов на 49-й минуте, Максим Глушенков на 54-й и 73-й минутах и Денис Якуба — 85-я минута.

На 31-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко забил мяч в свои ворота, в те же ворота попал и игрок «Оренбурга» Тимур Аюпов.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом» 22 июля, а «Оренбург» 23 июля в своем городе примет екатеринбургский «Урал».

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