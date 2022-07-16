Умер гитарист рок-группы «Аракс» Вадим Голутвин

В ночь на 16 июля скончался гитарист Вадим Голутвин. Об этом сообщила в соцсетях группа «Аракс».

Музыканту было 69 лет. Обстоятельства и причина смерти не называются.

Голутвин родился в 1953 году в Москве. В разное время он выступал в составе «Добрых молодцев», «Веселых ребят», «СВ», «Аэробус», а последним коллективом гитариста стал «Аракс».

За свою музыкальную карьеру Голутвин успел поработать со многими звездами эстрады, в том числе с Юрием Антоновым, Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Игорем Крутым.