В Симферополе начали ремонт центральной магистрали

В Симферополе подрядчик начал капитальный ремонт улиц Кавказской, Караимской и Пролетарской, которые фактически являются одной магистралью. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в администрации города.

Движение по Караимской улице уже перекрыто, отмечает ИА «Крыминформ».

«Проезд по улице Караимской закрыт на участке от улицы Козлова до Сергеева-Ценского. Сегодня начинается капитальный ремонт одной из важных транспортных магистралей Симферополя», — говорится в сообщении.

9 июня стало известно, что правительство РФ направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4. На обе дороги приходится большой поток пассажиров и грузов, поэтому улучшение дорожной инфраструктуры позитивно скажется на скорости доставки товаров до потребителя и снизит нагрузку на водителей.