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В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Армен Григорян

Находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян умер в здании суда в Ереване
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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Кинопродюсер Армен Григорян, находившийся под арестом по делу об «оскорблении жителей регионов Армении», скончался в здании суда в Ереване. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила директор службы скорой помощи Тагуи Степанян.

По ее словам, Григорян почувствовал себя плохо в ходе судебного заседания и потерял сознание. Мужчину вынесли из зала и вызвали «скорую», но врачи не смогли его спасти.

Кинопродюсер с мая находился под арестом по делу об «оскорблении жителей регионов Армении». Ему вменяли «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Адвокат подсудимого уверен, что уголовное преследование Григоряна носило политический характер, так как тот придерживался пророссийских взглядов, имел гражданство России и часто критиковал политику Еревана.

Армен Григорян продюсировал фильмы и сериалы «Моя большая армянская свадьба», «Мымра», «Я остаюсь». Он также сценарист ситкома «Дела смешные — дела семейные», над которым работал вместе с Аркадием Аркановым, и третьего выпуска проекта «Старые песни о главном». Помимо этого он известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института — двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов.

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