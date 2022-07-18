Зерновая панацея

В последние месяцы внимание мировых СМИ приковано к проблеме зернового кризиса и шире к угрозе глобального голода. Многие издания рисуют апокалиптические картины того, как голод охватывает все человечество. В качестве главной причины называются последствия российской военной спецоперации на Украине, якобы нарушившей привычный порядок вещей и повлекшей снижение жизненного уровня людей, которые находятся за тысячи километров от места событий.

Смысл претензий и обвинений с украинской стороны и ее союзников состоит в том, что Россия якобы блокирует отправку зерна из черноморских портов, являющихся основным транспортным каналом поставок пшеницы. В свою очередь российская сторона указывает на то, что она не препятствует вывозу зерна из портов и что именно Украина заминировала побережье, сделав таким образом невозможным перемещение в акватории Черного моря. Кроме того, ссылки на то, что украинское зерно способно разрешить проблему продовольственного кризиса являются ложными. Президент России Владимир Путин ранее заявил: «В мире в год производится примерно 800 млн т зерна. Украина готова экспортировать 20 млн т, это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы — 0,5%. Ни о чем».

Безусловно, меры военного порядка по денацификации и демилитаризации действующего киевского режима — это во всех отношениях тяжелая история. При этом все же представляется, что спецоперация не стала причиной, она лишь обнажила те проблемы, а лучше сказать, язвы, которые формировались и тщательно камуфлировались в течение многих лет. Так, согласно ежегодным докладам ООН о борьбе с голодом и неполноценным питанием, с 2014-го фиксируется рост абсолютного числа голодающих в мире. По некоторым данным, их число за 2020/21 годы увеличилось более чем на 200 млн. И главный удар пришелся на страны Африки, Южной Америки и Южной Азии. Так что задолго до февраля 2022 года на международном уровне была поставлена под сомнение ликвидация голода к 2030-му как достижение цели устойчивого развития.

Далее эксперты отмечают тенденции стагнации зернового производства, усиления аграрного технологического кризиса, оттока инвестиций, что вызвано не в последнюю очередь искусственным снижением закупочных цен на зерновые, особенно в последние пять-семь лет.

В этом контексте как фактор эскалации продовольственного кризиса все больше вопросов вызывает чрезмерная приверженность западных экономик «зеленой» энергетике, одним их приоритетов которой является переход на биотопливо. При этом на его производство идут кукуруза, растительные масла, сахарный тростник, соя и другие потенциальные продукты питания. Кроме того, биотопливная индустрия заставляет сельхозпроизводителей перераспределять посевные площади в пользу топливных культур, что, кстати, и произошло на Украине и в Молдавии под давлением их западных партнеров. В результате так называемого биотопливного бума, если в ближайшие годы эта концепция не будет пересмотрена, число голодающих может достигнуть, по некоторым расчетам, 1,2 млрд.

Отдельное место по своим последствиям занимает пандемия. И дело не только в том, что в 2020–2021 годах имело место усложнение логистики и удорожание поставок продуктов. Пандемия породила новые формы протекционизма, когда защита от рисков национальных рынков и ориентация на увеличение стратегических запасов усугубила положение импортозависимых регионов и способствовала усилению бедности.

Так что попытки свести все сложности с поставками зерна к логистике в районе украинской части Черноморского побережья несостоятельны и, скорее всего, маскируют истинные проблемы и их масштабы. Нет сомнений в том, что этот вопрос рано или поздно будет решен. Так, переговоры делегации России, Украины, ООН и Турции об экспорте украинского зерна, состоявшиеся в Анкаре 13 июля, свидетельствуют о некотором прогрессе. В частности, стало известно, что в Стамбуле будет создан координационный центр, через который все участники смогут осуществлять контроль за вывозом грузов из портов и их транспортировкой. Да, это позитивные подвижки. Но приведет ли это к разрешению глобального зернового и продовольственного кризиса? Думается, что здесь нужны меры иного порядка. И в его трансформации в перспективе примут участие страны и альянсы, выходящие далеко за пределы G7.

Автор — историк, политолог, профессор РГГУ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора