На портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейного отдыха

На официальном туристическом портале столицы Discover Moscow появился раздел «Детям». В нем собрана информация о местах и событиях, которые могут быть интересны для семейного посещения, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В столице много мест, где можно провести время с ребенком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов. В новом тематическом разделе на портале Discover Moscow опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей», — отметила вице-мэр.

По ее словам, в категории «Дети» представлена информация о разных живописных уголках столицы с игровыми площадками, а также о благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках. Например, всей семьей можно сходить на «Городскую ферму» на ВДНХ, где живут альпака, коровы зебу, козы и северные олени. Посетителям предлагают погладить и покормить животных, а также поучаствовать в тематических мероприятиях. Также на территории выставки расположен мультимедийный центр «Союзмультпарк», где есть аттракционы виртуальной и дополненной реальности.

Интересующимся наукой предлагают посетить Московский планетарий. В нем есть несколько тематических залов, посвященных разным этапам освоения межпланетного пространства и изучению астрономии.

Родителей с детьми также ждут московские парки аттракционов, например «Остров мечты» или парк «Сказка».

В разделе также есть информация о программе детских летних дневных лагерей, мастер-классах, театральных постановках, гастрономических турах и фестивалях. Многие события отражены в туристическом календаре. Все подобные мероприятия помечены хештегом — #детям. Раздел будет регулярно обновляться.

На портале Discover Moscow собраны данные о сотнях достопримечательностей, в том числе старинных усадьбах, культурных площадках, музеях и памятниках. Там же можно найти раздел с тематическими подборками, онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.