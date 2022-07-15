Семилетний мальчик и его сестра погибли во время салюта во Франции

Два человека погибли во время салюта в честь Дня взятия Бастилии на западе Франции. 7-летний ребенок и его 24-летняя сестра стояли рядом с пиротехнической установкой, передает телеканал «Известия». Еще один член семьи доставлен в больницу. По данным прокуратуры, произошел сбой с зарядами фейерверка.

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