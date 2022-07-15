Валерий Тодоровский рассказал о съемках Петрова и Козловского в сериале «Надвое»

В интервью «Известиям» режиссер Валерий Тодоровский рассказал о том, как соединил в одном фильме самых востребованных артистов. В сериале «Надвое», который снимался для more.tv и телеканала «Россия – 1», главные роли сыграют Данила Козловский и Александр Петров.

«Когда я начал писать сценарий вместе с Всеволодом Бенигсеном, и появилась первая серия, я подумал: «А кто бы мог это сыграть?» И понял, что Козловский и Петров — это идеальный дуэт. Поверьте мне — не только потому, что они большие звезды, а потому, что они действительно идеально подходят на роли. Если бы мне сказали, что их не будет, мне трудно было бы найти замену, — сказал Тодоровский.

Актеры никогда до этого вместе не снимались. Собрать эту пару в одном проекте была определенной амбицией для режиссера, который в проекте был еще сценаристом и продюсером.

«Теперь, когда мы сняли фильм, я вижу, что это было не зря — это было правильное решение», — признался режиссер.

По мнению Тодоровского, когда берешь звезд, вместе с ними получаешь и их поклонников, которые иногда не могут сдержать свои эмоции.

«Если говорить о сложностях, то снимать Козловского и Петрова в городе непросто. По сюжету они должны стоять и разговаривать, а мимо проходит толпа людей. И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться. Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много.

Первую серию «Надвое» покажут 15 июля на открытии IV Российского фестиваля сериалов «Пилот» в Иваново.

Подробнее о съемках сериала «Надвое» и о многом другом читайте в эксклюзивном интервью Валерия Тодоровского «Известиям» в 10.00:

«Козловский и Петров — это идеальный дуэт»