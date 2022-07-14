Умерла первая жена Дональда Трампа Ивана

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана скончалась в возрасте 73 лет. Информация об этом появилась в собственной социальной сети политика Truth Social.

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь», — написал бизнесмен и политик о бывшей супруге.

По информации ABC News, причиной смерти стала остановка сердца. Врачи приехали к женщине домой, однако спасти ее не удалось.

Ивана Трамп (девичья фамилия Зельничкова) родилась 20 февраля 1949 года в городе Злин на юго-востоке Чехии. Она была инструктором по лыжам, дизайнером одежды, работала моделью, а также выпустила несколько книг.

Ее брак с Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 год. В браке у них родились трое детей: Дональд Трамп — младший, Иванка и Эрик.