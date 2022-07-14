Стоимость золота опустилась ниже $1,7 тыс.

Доллар растет, а золото дешевеет при рекордной инфляции в США. Стоимость драгметалла опустилась ниже $1,7 тыс. за тройскую унцию, передает телеканал «Известия». Такое падение на бирже Comex произошло впервые с августа 2021-го. Как говорят эксперты, повышение ставки доллара негативно влияет на спрос золота.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.