Схемы ради

Доверенность — верная «спутница» аферистов разного калибра. Именно этот документ лежит в основе многих мошеннических схем по отъему денег и имущества, в том числе недвижимости. Традиционно в периоды нестабильности в экономике преступлений с использованием доверенностей становится еще больше. Например, недобросовестные граждане подделывают доверенности от имени генерального директора компании и обворовывают ее. Этому способствует то, что многие доверенности от юридических и физических лиц могут быть оформлены в простой письменной форме.

Согласно закону, нотариальная доверенность требуется для распоряжения имуществом, права на которое подлежат регистрации. То есть, условно говоря, чтобы продать склад, нужна доверенность с печатью нотариуса. А чтобы вывезти оттуда товар на миллионы рублей, хватит «обычной бумажки». Также по поддельным доверенностям мошенники снимают деньги со счетов компаний и рядовых граждан, заключают от их имени различные сделки, закладывают имущество или берут кредиты.

На портале Федеральной нотариальной палаты есть реестр для проверки доверенностей. Если документ был удостоверен у нотариуса, сервис подскажет, действительна ли доверенность с указанным номером, и кому она выдана. По простой письменной доверенности вы увидите только факт отмены: если документ был выдан, а потом аннулирован. Реестра с действующими ненотариальными доверенностями не существует. Остается только связываться с доверителем и узнавать, действительно ли он выписал документ. Это не всегда удобно: можно не дозвониться или, например, человек на том конце провода может быть подставным.

Аферисты не обязательно рисуют доверенность с нуля. За основу могут взять действующую нотариальную доверенность и немного ее подрехтовать. Например, изначально доверенность была выдана на межевание участка, а в подделке права поверенного расширяются до продажи земли. Или, например, в практике был случай, когда руководитель компании оформил доверенность на управление транспортом для своего водителя. Тот решил схитрить: оставил все реквизиты, печати и подписи, а остальной текст вытравил и вписал себе новые полномочия — на продажу нежилого помещения, которое принадлежало работодателю.

Пострадать мог как владелец помещения, так и ничего не подозревающий покупатель. Ведь в случае последующего оспаривания сделки он мог лишиться и недвижимости, и потраченных денег. Помог визит к нотариусу: он заметил «рукотворные» изменения в доверенности и, конечно же, проверил ее в Единой информационной системе нотариата.

Реестр на портале ФНП помогает выявить большинство подделок, но такие «точечно исправленные» реальные доверенности без нотариуса не отловить. Ведь в данном случае реестр покажет, что доверенность действительно существует и оформлена на человека, который ее предъявляет. При этом покупатель не смог бы увидеть, что полномочия изменены, поскольку они являются нотариальной тайной и публично не раскрываются.

Еще одна хитрость с доверенностями базируется на юридической неграмотности граждан. Одна из самых частых ошибок — составление доверенности с чрезмерными полномочиями и на слишком длительный срок. Например, в доверенности для риелтора вместо полномочий по сбору документов и их отправке на регистрацию фигурируют права распоряжаться недвижимостью на любых условиях по своему усмотрению. Или вместо полномочий на оформление дебетовой банковской карты поверенному разрешают подписывать любые договоры с кредитными учреждениями или распоряжаться любыми счетами.

Совет простой: там, где можно обойтись без доверенности, обходитесь без нее. Например, любую сделку как между гражданами, так и между предпринимателями, если они не могут встретиться за одним столом, можно заключить и удостоверить у нотариусов дистанционно. Если вы все-таки оформляете доверенность для сотрудника или представителя — четко указывайте, кому, что именно и в отношении какого объекта вы доверяете сделать. Также указывайте небольшой, реально необходимый срок действия документа. Безопаснее всего удостоверять документ у нотариуса, который разъяснит все правовые детали и внесет доверенность в базу. У второй стороны, если она действует по доверенности, тоже лучше просить нотариально удостоверенный документ. И не пренебрегайте возможностью отменить доверенность, которая уже выполнила свою функцию.

Отношения могут разладиться даже с самыми близкими людьми. В какой момент и как больно ударит вроде бы «безобидная» доверенность, не угадаешь. Известно множество историй, когда люди теряли деньги, единственное жилье или долю в бизнесе из-за когда-то выданной и не отмененной вовремя доверенности.

Автор — член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора