На торги выставят площади 13 магазинов «Лента» в Москве

На открытые торги выставят 13 торговых помещений в Москве, которые арендует сеть супермаркетов «Лента». Площади продаются отдельными лотами в рамках взыскания с их собственника, компании Retail Chain Properties. Об этом сообщает банк непрофильных активов «Траст», которому объекты переданы в залог.

По информации его пресс-службы, все помещения находятся в районах с высокой пешеходной проходимостью и транспортной доступностью. «С якорным арендатором заключены долгосрочные договоры с арендной ставкой в зависимости от выручки супермаркетов», — рассказали в «Траст».

Торги пройдут на нескольких электронных площадках. Одно помещение в Берниковом переулке площадью 1,6 тыс. кв. м уже выставили на продажу на платформе union-torg.ru.

22 июля на площадке universal.electro-torgi.ru пройдут первые торги по продаже магазинов на улице Народного Ополчения площадью более 3 тыс. кв. м и бульваре Яна Райниса площадью 4,5 тыс. кв. м, а также двух торговых помещений на Зеленом проспекте площадью 4,5 тыс. кв. м и 260 кв. м. На этой же электронной платформе 29 июля состоятся торги по другому крупному лоту — двухэтажному зданию на Волгоградском проспекте общей площадью почти 4 тыс. кв. м.

25 июля на площадке el-torg.ru выставят на продажу объект на Перовской улице площадью 800 кв. м. В тот же день на sale-torg.ru предложат приобрести помещения супермаркетов на Прокатной улице площадью более 4 тыс. кв. м и улице Исаковского площадью почти 1 тыс. кв. м.

Даты торгов по продаже объекта на улице Исаковского общей площадью около 4 тыс. кв. м. и небольших торговых площадей на Рижском проспекте и улице Хлобыстова объявят позднее.

Банк непрофильных активов «Траст» основан в июле 2018 года. Его деятельность направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.