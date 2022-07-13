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Самый известный заключенный Британии намекнул на скорое освобождение

Самый известный заключенный Британии Бронсон намекнул на скорое освобождение после 50 лет в тюрьме
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Фото: Getty Images/Universal History Archive
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Самый известный британский заключенный Чарльз Бронсон отправил телеканалу Sky News аудиосообщение, в котором сообщил, что ждет даты публичного слушания по своему делу об условно-досрочном освобождении. Аудио опубликовано 13 июля на странице СМИ в Twitter.

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Осужденный обратился с прошением о помиловании к министру юстиции королевства Доминику Раабу. В тюрьме мужчина провел около 50 лет.

По словам заключенного, он добился исключительных успехов в тюрьме и за последние пять лет не увеличил серию нападений на персонал, из-за которых ему продлевали срок заключения.

«Это абсолютная свобода. Мне сейчас 70 лет. Я никогда никого не убивал, никогда никого не насиловал. За что я в тюрьме?» — задался он вопросом.

Бронсон был заключен в тюрьму на семь лет за вооруженное ограбление в 1974 году. За исключением двух коротких периодов на свободе он с тех пор находится в тюрьме за другие грабежи и жестокие нападения на тюремных охранников и руководителей исправительных учреждений.

В 1999 году он взял в заложники учителя рисования, критиковавшего его способности к рисованию, и, вооружившись самодельным ножом и разбитой бутылкой, два дня водил его за собой. Тогда его приговорили к пожизненному заключению и отказали в условно-досрочном освобождении.

Три года назад Бронсон предстал перед судом и был оправдан по обвинению в попытке причинения тяжких телесных повреждений начальнику тюрьмы Уэйкфилд.

Адвокат заключенного Дин Кингхэм заявил, что Бронсон стал «политическим заключенным», а чиновники минюста заблокировали его способность продемонстрировать хорошее поведение и получить шанс на перевод в тюрьму с менее строгими ограничениями, устроив «нелепые» тесты.

«Например, они хотят, чтобы он играл в настольные игры с тюремными надзирателями, что он делать отказывается, поэтому его держат в отделении строгого надзора как заключенного категории А, и это должно повлиять на совет по условно-досрочному освобождению», — рассказал он.

Ожидается, что слушание об условно-досрочном освобождении Бронсона станет публичным. В этом случае он станет первым осужденным, прошедшим через эту процедуру. Заключенный в обращении подчеркнул, что намерен «разоблачить систему».

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