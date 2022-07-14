Ближе восток

Исламский банкинг, законопроект о котором могут рассмотреть уже 15 июля, предполагает специфические финансовые отношения, соединяющие экономическую потребность привлечения и размещения заёмных средств с канонами мусульманства. Общий принцип такого сочетания — замена процентов на партнерские выплаты средств. Поэтому такой банкинг часто называют партнерским.

Например, типичные операции по замене кредитования заемщика-торговца таковы. Банк не предоставляет кредиты клиенту, а покупает сам для него товар у поставщика. Затем этот актив перепродается клиенту в рассрочку с наценкой. А тот уже, реализуя товар конечному покупателю, возвращает деньги банку. Проценты при этом заменяются прибавкой к цене. Таким образом, сохраняются основные принципы кредитования — возвратность, срочность, платность. Но нет процентов за кредит, запрещенных исламом.

Другой вариант, например, предусматривает не продажу актива банком с рассрочкой, а сдачу его в аренду с постепенным выкупом заемщиком. Это близко к операциям лизинга.

Финансирование инвестиционных проектов, строительства, производства может осуществляться по принципам совместного участия банка и клиента. Банк предоставляет ликвидность, а клиент осуществляет управление бизнес-процессами. Предприниматель может вкладывать в такое дело и свои средства — аналог первоначального взноса при кредитовании. Но в любом случае проект оказывается общим, «партнерским». Доходы от него распределяются между сторонами по условиям договора. Вместе с тем риски тоже совместные. При неудаче потери несет каждый партнёр.

Привлечение средств банками также не должно сопровождаться выплатой процентов. Аналогично, здесь действует принцип партнерства. Средства, передаваемые банку, — не вклады, а софинансирование его проектов. В этом плане у инвестора гораздо больше рисков. Выплата дохода по предоставленным деньгам не гарантирована, так же как и возврат самой инвестиции.

Приведенные примеры дают представление о том, что традиционные банковские услуги и их правовое регулирование зачастую неприемлемы для исламского банкинга. Например, по российскому законодательству банки не имеют права осуществлять торговые операции, то есть они не смогут быть соучредителями бизнеса.

Поэтому заниматься такими операциями должны специально созданные структуры, которые регулируются определенным образом. Они функционируют не как банковские учреждения, поэтому не могут выступать подразделениями кредитных организаций. Но они могут быть дочерними юридическими лицами банков. Или самостоятельными отдельными предприятиями. В соответствии с подготовленным законопроектом, это будут специфические компании — организации партнерского финансирования (ОПФ).

Предполагается, что у ОПФ будет возможность предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения. Кроме того, они смогут финансировать компании и людей в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (или отсрочке) платежа, а также договоров финансовой аренды (лизинга).

Создание ОПФ, очевидно, имеет не просто цель привлечь мусульманское население к финансовым услугам. Это, вероятно, одна из составляющих более широкой концепции — «поворота на Восток».

Санкционные сложности банков в финансовых отношениях с Западом, стремление переориентировать экономику в значительной степени на азиатские страны заставляют искать и более адекватные пути приспособления этого сектора к новым реалиям. Развитие партнерского банкинга в России может облегчить привлечение ресурсов, торговые операции с мусульманскими государствами Ближнего Востока, Персидского залива, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Но для начала нужно обкатать саму практику. По экспертным оценкам, использовать партнёрский банкинг изъявляют желание порядка 7–8 млн человек в России. Я предполагаю, что в основном исламскими финансами будут интересоваться в регионах с большой долей мусульманского населения — например, в Татарстане, Башкортостане, республиках Северного Кавказа.

Автор — главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade

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