Росавиация опровергла информацию СМИ об операции у главы ведомства Нерадько

Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном. Об этом 13 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Проходит курс реабилитации», — уточнили в Росавиации.

По данным ведомства, информация, растиражированная СМИ о состоянии Нерадько и сделанной ему операции, не соответствуют действительности.

«Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что Нерадько после падения с велосипеда попал в реанимацию со множественными ушибами и переломами. Отмечалось, что госслужащему провели операцию и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.