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Минский автозавод начал переговоры с партнерами из Индии

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Представители индийской компании SRB Group встретились в Минске с руководством завода МАЗ. Об этом сообщила 13 июля пресс-служба предприятия по выпуску белорусских грузовиков, коммунальной техники и автобусов.

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Официальная информация о деталях встречи пока не разглашается.

«Руководство МАЗа и представители индийского бизнеса достигли договоренности более детально обсудить возможные направления двустороннего сотрудничества», — коротко резюмировала итоги встречи пресс-служба завода.

Скорее всего, речь может идти о путях импортозамещения некоторых узлов и агрегатов минских грузовиков. Не исключены возможные поставки белорусской техники в дальнее зарубежье.

Напомним, что SRB Group специализируется в области тяжелого машиностроения, металлургии, железных дорог, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли. Компания известна тем, что активно продвигает концепцию «Сделай в Индии», предлагая тесную кооперацию с индийскими промышленными предприятиями.

28 июня «Известия» сообщили, что Ярославский моторный завод разработал полностью отечественный двигатель для грузовиков. Мощность нового мотора будет варьироваться от 345 до 360 л. с. Планируется, что новым турбодизелем ЯМЗ-537 будут оснащать грузовики «Урал» и МАЗ.

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