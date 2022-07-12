Жительница Татарстана случайно убила чашкой пристававшего к ней мужчину

Жительница Татарстана нечаянно убила чашкой пристававшего к ней 44-летнего мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщили 12 июля в СУ Следственного комитета (СК) РФ по республике.

Инцидент произошел вечером 9 июля в квартире одного из домов в городе Лениногорске. Следствием установлено, что убитый в компании нескольких человек распивал спиртные напитка дома, где жила подозреваемая в совершении преступления, — она являлась сожительницей дяди погибшего.

В какой-то момент мужчина стал приставать к подозреваемой, в ответ она ударила его стеклянной чашкой по голове, что вызвало кровотечение. Присутствовавшие пытались остановить кровотечение, но не смогли, так как умерший страдал несвертываемостью крови. После собравшиеся продолжили распитие спиртного. Пока они веселились, состояние мужчины ухудшалось, впоследствии он скончался.

Сожительница дяди умершего дала признательные показания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее во вторник стало известно, что на Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах, по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы. По данным Нацполиции Киевской области, между парой произошла ссора, во время которой подозреваемый задушил свою 39-летнюю сожительницу, после чего расчленил тело.

Руки и ноги девушки подозреваемый сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую удалось опознать по брендовому платью. Во время обыска в холодильнике подозреваемого найдены язык, почка, сердце погибшей. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.